Gediz'de kiraz sineği ile mücadele başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kirazlara zarar veren kiraz sineği ile mücadele başladı. Uyarılarda bulunan uzmanlar mücadele konusunda ise önemli bilgiler verdi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kiraz sineği ile mücadele çerçevesinde Muhipler Mahallesi, Yelki ve Üzümlü köylerinde kiraz ağaçlarına kiraz sineği tuzakları yerleştirdi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Farklı çeşitlerin bulunduğu bahçelerde 'Sarı yapışkan tuzak amonyak kapsülü' kullanılarak ilk erginlerin yakalanması, mücadele zamanının tespit edilmesi yönünden gerekli ve önemlidir. Bunun yanında fenolojik (göz ile inceleme) gözlemler de önemlidir. İlk ergin uçuşu başladığı zaman erkenci kiraz çeşitleri genel olarak sarımsı pembe (Ben düşme), orta mevsim çeşitleri pembemsi sarı ve sarı renkte; geçici çeşitlerde ise çok az bir kısmı sarımsı yeşil, diğerleri yeşil renkte olmaktadır. Bölgelere göre değişmekle birlikte nisan mayıs aylarında görsel sarı yapışkan tuzak amonyak kapsülü 2 adet-dekar olacak şekilde kiraz bahçelerine ağaçların güneydoğu yönüne asılır. İlaçlama tuzaklarda ilk ergin görüldükten sonra en geç bir hafta içinde yapılır. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci ilaçlamadan sonra, tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir" denildi.