Gediz'de kış lastiği denetimi

Kütahya'nın Gediz İlçe Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini aralıksız sürdüren trafik ekipleri, Uşak-Kütahya yolunda daha önceden belirlenen noktalarda eş zamanlı yapılan denetimlerde yük taşıyan ticari araçlar durdurularak belge ve lastik kontrollerini yaptı.

Kış lastiğinin önemi hakkında sürücüleri bilgilendiren polis ekipleri, kış lastiği kullanmayan sürücülere 625 lira ceza uygulanacağını açıkladılar. Denetimlerin aralıksız süreceğini dile getiren yetkililer, uygulamanın 1 Nisan 2019'a kadar devam edeceğini ifade ettiler.(RB-EFE)