İhlas Haber Ajansı

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Gediz'de köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program vaaz ve dua ile devam etti.


Çevre köylerden ve Altınkent Köyünden birçok vatandaşın katıldığı yağmur duasında yemekler dağıtıldı dualar edildi.


Altınkent Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde geniş katılımlı bir yağmur duası yaptık. Mahsulümüzü ektik ve yağmur bekliyoruz. Bizler köy halkı olarak bereket ve bolluk için yemek ikramında bulunup yağmur yağması için dualar ettik. Rabbim yaptığımız hayırları kabul eylesin. Duamıza katılan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

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