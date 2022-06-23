Gediz'de kurban kesim elemanı kursu

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Kurban Kesim Elemanı Kursu" açılacak.

30 Haziran'da başlayacak olan kurslara vatandaşlar 27 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

4 gün devam edecek kursta doğru kurban seçimi, hayvan kesim yerini hazırlama, kesim yapılacak yerin şartlarını iyileştirme, yardım kuralları ve dini vecibeler anlatılacak.

Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt, kurban kesme yeterliliğine sahip bireylerin hijyenik, güvenli ve dini usullere uygun şekilde kurban kesmeleri için açılacak olan kursta temel iş sağlığı ve güvenliği, kurbanın İslamiyet'teki yeri ve kurban kesim işlemleri olmak üzere 3 konuda 20 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verileceğini söyledi.