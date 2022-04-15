İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gediz'de larva ile mücadele başladı

Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından sivrisinek ve karasineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından sivrisinek ve karasineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına başladı.


Gediz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yaz mevsiminin gelmesi ve gece ısısının yükselmesiyle birlikte sinek, sivrisineklere karşı uçkun ve larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı.


Gediz'de yaşayan vatandaşların yaz ayını güzel ve rahat bir şekilde geçirmeleri için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesi ile tespit edilen noktalarda periyotlar halinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.


Başkan Akçadurak, “Özellikle dere yatakları, sulak alanda ve çöplüklerde yaşayan sağlığımızı tehdit eden haşerelerin larvalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Larvaların ilaçlama döneminden sonra sivrisinek ve karasinek ilaçlamalarını ilçemiz genelinde yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.