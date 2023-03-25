Gediz'de Larva ile mücadele devam ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sinek, kara sinek, haşere ve larva ile mücadelede yürütülen ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Gediz Belediyesi tarafından Larva ve uçkunla mücadele çalışmaları çerçevesinde sinek ve haşerelerin oluşturacağı rahatsızlıkların önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Mart ayı itibari ile haşere, larva ve uçkunla mücadeleye başladıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Ekiplerimiz tarafından ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediyemiz Veteriner Hekimliği tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, ruhsatlı çevreye zararsız larva sitler kullanarak İlçemiz genelinde su birikintileri ve dere yataklarında larva üremesinin önüne geçiliyor. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyor, oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.