Gediz'de 'Madde bağımlılığından korunma' konulu seminer

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 'Etkili iletişim yöntemleri' ile 'Madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma' semineri verildi.

Gediz Meslek Yüksekokulu ve Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu işbirliği ile Gediz Belediye Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nce verilen seminere her iki yüksekokulun birinci sınıf öğrencileri katıldı.

6 oturum halinde gerçekleştirilen eğitim seminerinde öğrencilere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülmekte olan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Sosyolog Tuğba Tekin tarafından 'Etkili iletişim yöntemleri' ve Psikolojik Danışman Rukiye Özkaya tarafından 'Madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma' yöntemleri ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Seminer programı kapsamında üniversite öğrencilerine Gediz Belediyesi Gençlik Merkezi ve Gençlik Merkezi Kütüphanesi'nin tanıtımı yapıldıktan sonra, 'Kuruluşun ve kurtuluşun diyarı Kütahya' konulu sunumda da Gediz ilçesi ve Kütahya ilinin geniş kapsamlı tanıtımı yapıldı.