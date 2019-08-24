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Gediz'de motosiklet kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gürlek Köyünde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gürlek Köyünde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gürlek köyünde tarlasına giderken kullandığı sepetli motosikletin kontrolünü kaybeden Ahmet Akkaya (64) kaza yaptı. Motosikletin devrilmesiyle altında kalarak ağır yaralanan Akkaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım Ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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