Gediz'de Mursi için gıyabi cenaze namazı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihte yerini alan Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetmişti. Diyanet İşleri Başkanlığınca, 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi'nin vefatı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Gediz'de de gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğlen namazı sonrası Ulu Camide İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından kıldırılan namaza, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Av.Mesut Yörük, STK temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.