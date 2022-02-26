Gediz'de numune olarak alınan oğlak sağlığına kavuştu

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Arıca köyünde Arif Kaburgalı'ya ait hayvanlardan numune olarak alınan bir oğlak Gediz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilerek sahibine teslim edildi.

Arıca köyünde geçtiğimiz haftadan bu yana oğlakları öldüğü için Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvanlarına inceleme başlatılan Arif Kaburgalı, numune olarak alınan oğlağına kavuştu. Oğlak ölümlerinin bir an önce sona ermesini istediğini söyleyen Arif Kaburgalı, “Hayvanlarımızdan numune olarak alınan oğlak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri tarafından tedavi edildi. İnşallah en kısa sürede diğer hayvanlarımız için sorunlar ortadan kalkar. Veterinerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekim Kaan Dönmez ise, “Arıca Köyünde meydana gelen toplu oğlak ölümleri olan işletmeden numune olarak alınan bir oğlağı yapılan tedavisi sonrası sahibine teslim ettik. Oğlak ölümlerine neden olan hastalığın belirlenmesi için İzmir'e gönderdiğimiz numune sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçlar geldiğinde gerekli tedaviyi başlatacağız” dedi.