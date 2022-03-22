Gediz'de öğrenciler fidan dikti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Dayınlar İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Belediye Meclis Üyesi Gülşen Şener Erkan, İlçe Daire Amirleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.

Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın'ın günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından, Dayınlar İlkokulu öğrencilerinden Muhammed Mirza Güneş'in sunuculuğunda, Ayşe Kübra Yıldız'ın “Günün anlam ve Önemini anlatan konuşması, Ebru Işık'ın “Meyve Ağacı” şiiri, Emin Varoğlu'nun “Orman” adlı şiiri, Fatıma Zehra Kartal'ın “Ormanı Bekçi değil, sevgi korur” adlı şiirlerini okudular.

Etkinlik protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından okul bahçesine Mavi Ladin, Sedir, Çınar Yapraklı Akça Ağaç ve Hünnap fidanlarının dikilmesiyle sona erdi.