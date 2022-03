Gediz'de öğretmenlerden “Birlikte ingilizce' projesi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ingilizce öğretmenleri, 'Birlikte ingilizce' projesinin ilk çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Proje, merkez, belde ve köy ortaokullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekleyerek modern dil öğretim yöntem ve tekniklerini teşvik etmeyi ve yabancı dil öğretiminin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Gediz'de 15 ingilizce öğretmeninin proje çalışmasına katıldığını belirten Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Yabancı bir dil öğrenmek bireysel anlamda bir ihtiyaç olduğu kadar, eğitim öğretim faaliyetlerinin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Gelişen ve değişen dünyada, dünya ile rekabet edebilmek, yararımıza olacak her türlü gelişmelerden haberdar olmak için Yabancı dil öğretimine önem vermeliyiz.İlçemizde eğitimin her evresinde yabancı dil becerilerine gerekli desteği sağlamak istiyoruz. Öncelikli olarak amacımız, dil öğretim standartlarının ve sınıf içi uygulamaların geliştirilmesi adına ‘İngilizce Öğretmenlerinin Sürekli Gelişimi Programı' ve bu kapsamda yürütülen ‘English Together' projesiyle önemli bir hizmet başlatıldı. İngilizce öğretmenlerimizin katılımıyla mesleki dayanışmayı, iş birliğini, örnek uygulama ve etkinlikleri içeren pratik ve işlevsel, etkinlik gerçekleştirildi. Proje koordinatörü İngilizce öğretmeni Elif Ertaş başta olmak üzere tüm İngilizce öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.