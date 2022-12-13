Gediz'de "OkuYorum, GeziYorum" projesi tanıtıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde "OkuYorum, GeziYorum" projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçede bulunan ortaokul ve liselerinde faaliyet gösteren Gediz Kültür ve Medeniyet Kulübü aracılığıyla ilçe geneli uygulanacak olan "OkuYorum, GeziYorum" projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EGEP uygulaması çerçevesinde ilçe geneli tüm ortaokul ve liselerde yürütülecek olan projede her okulun en çok kitap okuyan bir öğrencisi 2023 Nisan ayında planlanan Ankara Gezisine ücretsiz katılım hakkı elde edecek.

Kitap okumanın bu tür etkinliklerle teşvik edilmesinin önemli olduğunun altını çizen İlçe Mili Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; "İlçemize özgün geçtiğimiz sene oluşturulan bu kulüp vesilesiyle adı üstünde kültür ve medeniyetimizin öğrencilerimizce benimsenip idrak edilmesiyle farkındalık oluşacak. Milli-manevi değerlerin kazanılması, öğrencilerimizde özellikle de gençlerimizde olumlu davranış ve kazanımlar oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından projenin detayları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro-Kulüp Koordinatörü Yaşar Kandemir tarafından katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı.