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Gediz'de olası can kaybını polis önledi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde trafikte yol vermeme yüzünde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde trafikte yol vermeme yüzünde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu sokakta meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre trafikte yol vermeme meselesi yüzünden husumetli olan E.D. ve O.T. 173. Sokakta karşılaştı. Burada E.D. ve 3 yakını O.T.'a saldırdı. Kavgada O.T. bıçakla kalçasından yaralandı. Kavgayı gören nöbetçi polis ekiplerinin biber gazı ile kavgaya zamanında müdahalesi olası bir can kaybını önledi.


Polis ekipleri tarafından E.D. ve 3 yakını göz altına alındı. O.T.‘nin gerekli tedavisi yaptırıldı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Soğukkanlı bir şekilde olaya zamanında müdahale eden ve can kaybı yaşanmadan olayları yatıştıran Çevre Koruma Nöbetçisi Çarşı Mahalle Bekçisi ve Polisler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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