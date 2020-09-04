İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz'de orman yangını

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yeğinler köyünde ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yeğinler köyünde ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangın ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 3 hektar alan zarar gördü.


Gediz ilçesine bağlı Yeğinler Köyü çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. 5 saat süren yangın söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangında 3 hektar alan zarar gördü. Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.