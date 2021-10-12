Gediz'de özel eğitim farkındalık semineri

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Okulunda “Özel Eğitim Farkındalık Semineri” düzenlendi.

Gediz 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Okulu Psikolojik Danışmanı Furkan Altıntaş ve Özel Eğitim Öğretmeni Ramazan Kolay tarafından, Özel Eğitim İhtiyacı olan bireylerin daha güvenli taşınması ve öğrencilere daha iyi hizmet sağlanabilmesi için taşıma hizmeti sağlayan şoför ve servislerde çalışan rehber personele yönelik 10 saatlik “Özel Eğitim Farkındalık Semineri” düzenlendi.

Şoför ve Rehber personelin tam katılımın sağladığı seminerde “Özel eğitimde etik değerler, Özel eğitimin önündeki engeller, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin özellikleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin taşınması sırasında karşılaşılabilecek sorunlar, alınması gereken önlemler ve çözümleri” konularında eğitim verildi. Yapılan seminerin şoför ve rehber personel tarafından çok verimli geçtiği ifade edildi.