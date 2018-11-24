Gediz'de ‘Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans

Kütahya'nın Gediz Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu bir konferans düzenlendi.

Gediz Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen programda Kuran-ı kerim tilaveti okunmasın ardından sinevizyon gösterisi sunulu. Açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan yaptı. Koçhan'ın konuşmasının ardından Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar Peygamberimiz ve Gençlik" konulu bir konuşma yaptı.

Müftü Hüseyin Hazırlar konuşmasında "Gençlik; insanın, kendini, yaratıcıyı ve evreni anlamlandırma sürecinde, varlık alanında kendini öne çıkararak kâinatı ve hadiseleri yorumlamayı tercih ettiği bir dönemdir. Bununla birlikte iç dünya-dış dünya dengesinde bazı gelgitleri yaşadığı fırtınalı bir dönem. Bu açıdan gençlik devresi, ömür sermayesinin en önemli kazanımı ve ilerleyen yaşlardaki kemal dönemi için esasında oldukça bereketli bir havzadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu döneme özel bir anlam atfetmiştir. O bize, kişinin ahiret yolculuğunda ‘gençliğin nerede tüketildiği' sorusuna muhatap olmadan hareket edemeyeceğini bildirmiştir” dedi.

Konferansı sonunda Gediz Kaymakamı Muhammet Önder İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'a plaket ve çiçek takdim etti.

Programa İlçe Kaymakamı Muhammet Önder, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Mesut Yörük, , Belediye Başkan vekili Erol Altıntaş, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan ve vatandaşlar katıldı.(RB-EFE)