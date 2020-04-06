Gediz'de polis ve jandarma ekipleri kapı kapı yardım dağıttı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını, kapı kapı dolaşarak ilçe merkezinde ve köylerde dağıttı.

Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında PTT önlerindeki yoğunluğu engellemek için Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında bulunan vatandaşlara sosyal yardım paralarının dağıtımını gerçekleştirdi.

Ekipler, sosyal yardım ödemelerini kimliklerini teyit ettikleri ailelere imza karşılığında teslim etti. Hafta sonu olmasına ve yağan yağmura aldırış etmeyen ekiplerin bu çalışması, sosyal yardımları alan aileler tarafından memnuniyet ve takdirle karşılandı.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Zaten virüs nedeniyle dışarı çıkmıyoruz. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Postanelerin de kapanmasıyla bu yardımların evlere kadar gelmesi güzel bir uygulama. Ülkemiz için, vatandaşlarımız için, sağlığımız için dışarı çıkmamalıyız" dediler.