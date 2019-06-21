Gediz'de polislere başarı belgesi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, görevinde üstün başarı gösteren polislere, kaymakamlık tarafından 'Başarı belgesi' verildi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Fatih Borucu, Komiser Yardımcısı Kaan Kaynar polis memurları Sadık Uludağ, Ahmet Kuyucu, İsa Kıran ve Muhammed Aydın'a görevlerinde üstün başarı gösterdikleri için İlçe Kaymakamı Muhammet Önder tarafından 'Başarı Belgesi' verildi.

Gediz İlçesinde iki ayrı fuhuş operasyonu, kasten adam öldürme, cinayete teşebbüs, 8 işyerinden hırsızlık, 13 işyerinden hırsızlık olaylarını aydınlatarak 133 şüphelinin yakalanarak bunlardan 27 tanesinin tutuklanması olaylarında görevlerini üstün başarıyla yerine getiren polisler için İlçe Kaymakamlığı'nda belge ve ödül töreni düzenlendi.

Törene İlçe Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun ve polis memurları katıldı.

Törende bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının görevlerinde göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı 'Başarı Belgesi' almaya hak kazandıklarını söyledi.

Kaymakam Önder, "Gediz Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerimizin, çeşitli suçların takibinde başarılı çalışmaları memnuniyetle tespit edildiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. Maddesine istinaden, Kaymakamlık Makamında 'Başarı Belgesi' almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.