İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz'de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan şahıs ekiplerin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs ekiplerin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kumtaş Mahallesi civarında kullanmış olduğu araç ile çevreye rahatsızlık veren M.E. isimli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan M.E. yapılan takip sonucu Uşak Gediz çevre yolu Adnan Menderes Yaşam Parkı karşısında durduruldu.


Araçta yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait 12 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ile 1 adet bıçak ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.E. adlı şahıs Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


M.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.