Gediz'de sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Basamak Sağlık Hizmetleri yerinde değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ve Müdürlük yöneticileri Gediz Devlet Hastanesi, 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Sağlıklı Hayat Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Hizmet Birimi, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Müdür Erarslan, Gediz Devlet Hastanesi'nde ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sağlık çalışanları ile bir araya gelerek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Görev yapan personele özverili çalışmalarından için teşekkür etti.

"Anne Dostu Hastane" programı çerçevesinde Anne Dostu Hastane Değerlendirmesi sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazanan Gediz Devlet Hastanesi için hazırlanan sertifika İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan tarafından Hastane Başhekimi Dr. Halil Haner'e takdim edildi.

Sağlık tesislerinin fiziki şartlarını da inceleyen Eraslan'a ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Mustafa Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça eşlik etti.