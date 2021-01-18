Gediz'de sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar başlatıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlı Veterinerlik Firması ile imzalanan protokol gereği ilçe mahallelerinde yaşayan sokak hayvanları 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği toplanarak kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri için çalışmalarına başlandı.

Yapılacak operasyonlarda toplatılan sokak hayvanlarının, mobil kısırlaştırma aracına getirilerek burada veteriner hekimlerce kısırlaştırıp aşıları yapıldıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı bildirildi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ”Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay verilen Veterinerlik Firması ile, ilçemizin çeşitli mahallelerinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının toplanıp, kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri için çalışmalar başlattık. Kayıt altına alınan küçük dostlarımız Hayvan Bilgi Sistemi ile takibe alınacaklar. Gedizli hemşerilerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir ilçede yaşaması için gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra, sokak hayvanlarımızın da hakları olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Gedizli hemşerilerimizin sokak hayvanlarına karşı çok duyarlı olduğunu biliyorum. Veterinerlik İşleri birimimiz, sokak hayvanlarımıza karşı yürüttüğü çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Gediz Belediyesi olarak bu güne kadar sokak hayvanları için pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız bundan sonra da büyük bir titizlikle gerçekleştirilecek. Tüm halkımızın konuya duyarlılık göstererek görevlilere yardımcı olmasını önemle rica ediyoruz” diye konuştu.