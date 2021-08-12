Gediz'de Sanayi Sitesi'nde aşılama yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Sanayi Sitesi'nde mobil aşı ekiplerince korona virüs aşılaması başladı.

Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda mobil aşı ekipleri, Gediz Sanayi Sitesi'nde esnaf ve çalışanları aşılamaya başladı. Gediz Madeni Eşya ve Tamirciler Odası binasında yapılan aşılamalar akşam saat 16.00'ya kadar devam etti. Gediz Madeni Eşya ve Tamirciler Odası Başkanı Ali Osman Sunar, aşılamalar hakkında bilgi verdi. Sunar, "Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz aylarda açıklamış olduğu gibi SGK kaydı olan vatandaşlarımız sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle aşılanıyor. Tamirciler Odası olarak Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonunda sağlık ekipleri SGK kaydı olan sanayi esnafımızı ve çalışanlarını aşılamaya başladı. 65 esnafımız randevusuz bir şekilde aşılarını oldular. Sanayi sitesinde çalışan bütün meslek grupları SGK kaydı olan herkese ulaşmaya çalıştık. Esnaflarımız bu duruma olumlu yaklaştılar. Daha rahat bir yaşam sürmek için herkesi aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.