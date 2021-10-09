Gediz'de sanayici ve işadamlarından meslek lisesine ziyaret

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Sanayici ve İşadamları Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek meslek lisesi öğrencilerinin aldığı eğitimi yerinde gördüler.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile Gediz Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Gediz'in önde gelen sanayici ve işadamları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ile birlikte tecrübe ve bilgi paylaşımı, işbirliğinin geliştirilmesi ve maddi manevi desteklerin sağlanması konularında yapılabilecekleri görüşmek üzere Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettiler.

Ziyarette, Sanayicilerin kalifiye eleman sıkıntısına vurgu yapan Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “Gençler iş ararken Sanayici ve iş adamlarının kalifiye çalışma arkadaşı bulmakta zorlandığını biliyoruz. Biz, bu meselenin mesleki eğitimle çözüleceğine inanıyor ve bu inancımızı her platformda söylüyoruz. Mesleki eğitim veren bu okulumuzun Organize Sanayi Bölgemize maksimum fayda sağladığının farkındayız. Okulumuzda yetişen Öğrenci kardeşlerimiz geleceğin iyi yetişmiş çalışanları, ülkemizdeki bütün sektörlerin taze kanları” dedi.

Bahadur ayrıca; “Gediz OSB ve Ticaret Odası üyesi işadamları ile koordinasyon içerisinde olmak istiyoruz. Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Elektrik-Elektronik, inşaat teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi alanlarında oldukça iyi bir eğitim veriliyor. Okulumuz gerçek anlamıyla kalifiye eleman yetiştirmede ileri düzeyde eğitim veriyor. Ülkemizde özellikle yetişmiş eleman konusunda ciddi sorunlar olduğunun farkındayız. Bu konuda meslek liselerinin hayati önem taşıdığını ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.