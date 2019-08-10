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Gediz'de satırlı kavga: 3 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki satırlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki satırlı kavgada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe pazarında meydana gelen olayda, H.K. ve oğlu A.İ.K., husumetli oldukları H.Ö. ile pazaryerinde karşılaştı. Birbirlerine laf atan şahıslar daha sonra kavga etti. Birbirlerine pazarcı esnafının tezgahından aldıkları satırlarla saldıran şahıslar, çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan şahıslardan H.K. ile oğlu A.İ.K. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilirken, H.Ö. ise Uşak Devlet Hastanesine gönderildi.


Diğer yandan olay yerinde inceleme yapan polis kavgada kullanıla satırları ele geçirdi. Kavga sonrası M.Ö. isimli şahsın olay yerinden kaçtığını belirleyen polis ekipleri yakalanması için çalışma başlattı.

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