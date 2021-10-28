Gediz'de savunma sporları rüzgarı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir ilk daha Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde start verildi. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan öncülüğünde, Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, Milli sporcu ve antrenörlerin destekleri ile savunma sporları Gediz'de hayat buldu.

Lisanslı sporcuların ve üniversite öğrencilerinin müracaatları ile Gediz'de savunma sporlarının yanında Kick Boks ve Muay Thai savunma sporları çalışmaları başladı. Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Sinan Darcan'ın da destek verdiği kurs programına özellikle kız öğrenciler rağbet gösteriyor.

Açılan spor branşlarının gençleri kötü alışkanlıklardan koruma anlamında büyük önem arz ettiğini belirten Kick Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı; “Gediz spora yetenekli bir ilçemiz. Kick Boks sporunun Gediz'de hayat bulabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

Kaymakam Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a sporcular adına teşekkür eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, “Her türlü desteği alıyoruz. Yeni spor branşlarımız istek görüyor. Elimizden geldiğince tesislerimizi aktif kullanıyoruz. Antrenör ve hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.