Gediz'de şehit yakınları ve gazilere iftar

Kütahya'nın Gediz İlçe Kaymakamı Muhammet Önder şehit ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verdi.

15 Temmuz şehitler erkek kuran kursunda düzenlenen iftar yemeğine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Sert, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun ve çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı. Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan program okunan ezanın ardından yapılan dua ile iftar açıldı. Şehit ve gazi yakınları ile tek tek ilgilenen Kaymakam Önder, yaptığı konuşmada "Bir şeyin kıymetini anlamamız için onun yokluğunu hayal etmeliyiz. Bugün vatanı için şehit olan kahramanlarımız olmasa, vatanı için ölümü göze alan kahraman gazilerimiz olmasa ne halde olurduk. Çanakkale'den Malazgirt'e bu ruh bu bilinç olmasa, şehitlik bilinciyle çocuklarını yetiştiren eli öpülesi annelerimiz olmasa, şehitlerimiz olmasa, kahraman gazilerimiz olmasa bizler bu vatanı yurt edinebilir miydik? Bizler bu fedakârlıkların sayesinde buradayız. Bu Cennet vatan geçmişte şehit verilerek, Gaziler verilerek kazanıldı. Bu günlere gelirken de bedel ödedik bundan sonra da bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunun farkındayız. 15 Temmuz'da işte bu bulunduğumuz Kur'an kursumuza adını veren o malum gecede de bedel ödedik. Bizler bu Cennet vatan için bedel ödeyen Aziz şehitlerimizin emanetinin farkındayız ve onlara minnettarız. Bu Cennet vatan için ölümü göze alan kahraman gazilerimize minnettarız. Ve bu bilinçle çalışıyor ve onların bizlere emaneti olarak gördüğümüz siz değerli şehit yakınlarını ve gazilerimizi başımızın tacı olarak biliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha binlerce kez bu vatanın bize yurt kılınmasında şehit olanlara ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Başta şehit annelerimizin ve tüm büyüklerimin ellerinde öper saygılarımı sunarım. Var olunuz” dedi.

Programın ardından Kaymakam Önder şehit ve gazi yakınlarıyla tek tek ilgilenerek sorunlarını dinledi.