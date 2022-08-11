Gediz'de Şiir Yarışması

Kütahya'nın Gediz ilçesinde “Gediz İstiklal Ruhu Şiir Yarışması” düzenlenecek.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Ülkemiz, şanlı tarihi boyunca birçok kez düşmanı hezimete ve büyük yenilgilere uğratmaya başarmıştır. Bu şanlı zaferlerden birinin yaşandığı yerlerden birisi de şüphesiz ilçemiz Gediz'de yaşanmıştır.30 Ağustos 1922'de Türk ordusu, işgalci güçleri Anadolu'dan temizlemek için 26 Ağustos'ta Afyon'da Büyük Taarruz'u başlatmış ve Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün idaresinde düşmanlar imha edilerek zafere ulaşılmıştır. 9 Eylül'e kadar devam eden bu süreçte, Gediz 1 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur.Bu anlamlı günde güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümünde “100. Yılında Gediz İstiklal Ruhu Şiir Yarışmasını düzenleyerek, Gediz'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun coşku ve heyecanını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz” dedi.

Şiir yarışmasında birinciye iki bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye ise bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya katılacak olanlar, bilgi ve başvuru için 29 Ağustos 2022 tarihe kadar Gediz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden müracaat edebilecekler.