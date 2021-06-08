Gediz'de sokak hayvanları için kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma çalışmaları

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sokakta yaşayan hayvanlar için belirli aralıklarla yapılan kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri büyük bir titizlikle tamamlandı.

Gediz Belediyesi ve Bakanlıkça ruhsatlı bir veterinerlik firması ile imzalanan protokol kapsamında ilçede yaşayan sokak hayvanları düzenli aralıklarla toplanarak kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri mobil araçta yapılıyor. Hayvanların sağlıklı yaşam hakkının sağlanmasını amaçladıklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Sahipsiz Sokak hayvanlarının değişik hastalıkları barındırmasına karşın gerçekleştirilen operasyonlarda hiçbir sokak hayvanı zarar görmedi. Gerçekleşen titiz çalışma sonucu sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı” dedi.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çeken Başkan Akçadurak; “Gediz Belediyesi olarak bu güne kadar sokak hayvanları için pek çok uygulamayı hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Gediz'de sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız bundan sonra da büyük bir titizlikle devam edecektir. Onlar bize emanet onları sahipsiz ve şefkatsiz bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.