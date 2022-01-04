Gediz'de sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ulaşabilecekleri noktalara yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Gediz Belediyesi Veterinerlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları unutulmayarak özelikle kış ayında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki park, yeşil alan ve boş arazilere yiyecek bırakarak, sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldu.

Özellikle karlı ve soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Sadece kış aylarında değil her mevsimde sevimli dostlarımızı unutmayarak yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için ilçemizin belirli yerlerinde bulunan beslenme alanlarına yiyecek bırakıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın da aynı şekilde duyarlılık göstererek hep birlikte sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını temenni ediyoruz” diye konuştu.