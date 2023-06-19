Gediz'de spor okulu kayıtları başladı

Kütahya'nın Gediz Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı birlikteliğinde her yıl düzenlenen spor okulları için kayıtlar başladı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın girişimleri sonucu her yıl düzenlenmekte olan yaz dönemi spor okulları, atletizm, badminton, basketbol, futbol, jimnastik, çocuk atletizm ve eğitim oyunları, masa tenisi, taekwondo, voleybol ve yüzme branşlarında başvuru almaya başladı.

Spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler 27 Haziran tarihine kadar Gediz Belediyesine başvuru yapabilecekler.