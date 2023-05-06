Gediz'de “Sporla dokunmadık yürek kalmasın” projesi ile çalışmalar devam ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ilk tırmanma duvarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda sporseverlerin kullanımına sunuldu.

Kaymakam Hakan Alkan'ın desteği ile açılan tırmanma duvarını vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, “Gençlerimizi spora yönlendirmek için yatırımlarımız devam ediyor. Bu çerçevede spor salonumuza tırmanma duvarını kazandırdık.

Kaymakam Hakan Alkan'ın desteğiyle kapalı spor salonu tesisimizde faaliyete geçirdiğimiz tırmanma duvarı 10 metre yüksekliğinde ve 55 aparattan oluşuyor. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde spor yatırımlarının devam ettiğini de söyleyen Müdür Keskin, “Sağlıklı bir toplumun gelişmesi adına spor adına yatırımlar gerçekleşiyor. Bu çerçevede Gediz Spor Kompleksi futbol sahası değişim çalışmaları, atletizm pisti yapım işleri devam etmekte. En kısa sürede bu çalışmalar bitirilerek hizmete girecek” dedi.

Keskin ayrıca, “Sporla Dokunmadık Yürek Kalmasın projemiz ile spor okullarımız jimnastik, taekwondo, futbol, voleybol branşlarında antrenörlerimizin özverili çalışmaları ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.