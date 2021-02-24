Gediz'de sportif yetenek taraması

etabı kapsamında, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 9 öğrencinin tek tek 4 farklı istasyonda ölçümleri alınmaya başlandı.

Tarama testlerine katılan öğrencilerle yakından ilgilenen ve tarama testlerini takip eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, sporcularla spor ve hedefleri hakkında sohbet etti, tavsiyelerde bulundu. Proje hakkında bilgiler veren İlçe Müdürü Muhammed Keskin, "Proje kapsamında İlköğretim 3. sınıf öğrencilerimizden seçilen 55 öğrencimiz projenin 3. yılında testleri geçen 9 öğrencimiz 4 ayrı teste tabii tutuyoruz. Bu testler; boy- kilo ölçümleri, kulaç uzunluğu-oturma yüksekliği ölçümleri, reaksiyon testi ve denge olmak üzere Uygulanan testlerin ölçümleri tamamen elektronik ortamda yapılmakta olup, alınan veriler sistem üzerinden Ankara'da bulunan genel merkeze iletilmekte ve veriler bu merkezde depolanıyor. Öğrencilerin yetenek taraması sonuçlarının değerlendirilmesi projenin en üst kurulu olan Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir" dedi. Milli sporcularımızın göreve geldiği andan itibaren sayısının 1 den 8 e yükseldiğini ifade eden Keskin bu proje ile başarımızı arttıracağız dedi.