Gediz'de 'Sportif yetenek' taraması

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla 81 ilde eş zamanlı hayata geçirilen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projesi 20 uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmeni tarafından 558 öğrencinin tek tek 10 farklı istasyonda ölçümleri alındı.

Tarama testlerine katılan öğrencilerle yakından ilgilenen ve tarama testlerini takip eden Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, sporcularla spor ve hedefleri hakkında sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

Keskin, “Proje çerçevesinde İlkokul 3. sınıf öğrencileri 10 ayrı teste tabii tutulmaktadır. Bu testler; boy- kilo ölçümleri, esneklik ölçümleri, kulaç uzunluğu-oturma yüksekliği ölçümleri, dikey sıçrama testi, kavrama kuvveti testi, geriye doğru sağlık topu atma testi, çeviklik testi, 20 metre sürat testi. Uygulanan testlerin ölçümleri tamamen elektronik ortamda yapılmakta olup, alınan veriler sistem üzerinden Ankara'da bulunan genel merkeze iletilmekte ve veriler bu merkezde depolanmaktadır. Öğrencilerin yetenek taraması sonuçlarının değerlendirilmesi projenin en üst kurulu olan Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir” dedi.