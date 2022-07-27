Gediz'de Tarhana Pişirme Yarışması

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde, 'Tarhana Pişirme Yarışması' düzenlendi.

Gediz Belediyesi Gediz Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen yarışmaya; Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, S.S. Gediz Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sacide Başyiğit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Gediz Kadın Kolları, jüri üyeleri Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı, Arife Azmanoğlu, Suavi Sayın, Muzaffer Tutal, Fatma Şimşek, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Gediz Açık Hava Sahnesinde 10 kişinin katılımı ile yapılan yarışmada, yarışmacılar pişirdikleri tarhanalarını jüri üyelerine sundu.

Jüri üyeleri tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliği gibi kriterlere bakarak puanlama yaptı. Yarışma sonunda Nuray Dizmanoğlu 2022 yılı Tarhana Pişirme Yarışması birincisi olurken, Havva Ünalan ikinci, Filiz Yıldız ise üçüncü oldu.

Yarışmada birinciye, 2 bin 500 TL ve üç gün Muratdağı Termal ve Kayak Merkezi'nde tatil, ikinciye bin 500 TL ve iki gün Muratdağı Termal ve Kayak Merkezi'nde tatil ve üçüncüye bin TL ve bir gün Muratdağı Termal ve Kayak Merkezi'nde tatil ödülleri verildi.