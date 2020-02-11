Gediz'de tırnakçılar suçüstü yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde pazaryerinde ‘tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz polisi cumartesi günleri pazaryeri içerisinde ve çarşıda şüpheli 2 şahsın alışveriş yaptıktan sonra para üstü alışverişi konusunda esnafı dolandırdıkları yönünde ihbar aldı. İhbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazaryeri ve çarşı merkezinde almış oldukları önlemler ve yapmış oldukları çalışmalarla dolandırıcılık yapan 2 şahsı takibe aldı. Pazaryeri etrafında önlem alan polis ekipleri aynı şüphelilerin aynı yöntemle Pazar esnafını dolandırmaya çalıştıkları sırada İ.Ç. (57) ve M.S.'yi (53) suçüstü yakaladı.

İfade için Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların Afyonkarahisar'da oturdukları ve aynı yöntemle Gediz'de 2 esnafı daha dolandırdıkları öğrenildi. Dolandırılan esnafların şikayetçi olmasının ardından Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından Gediz İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun esnafları dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu.