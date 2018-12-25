Gediz'de trafik Kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gediz-Uşak Karayolunun 18. kilometresinde Sobacılar köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınana bilgiye göre, Uşak'tan Gediz istikametine gelen 43 AD 158 plakalı Yalçın Coşkun yönetimindeki otomobil, Keşfi Orhan idaresindeki 43 FR 660 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yalçın Coşkun ve aynı araçta bulunan Sami Ertaş isimli şahıslar yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine giden Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonrası otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarılılardan Yalçın Coşkun, kaldırıldığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, diğer yaralı Sami Ertaş'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (RB-EFE)