Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole kayması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Gediz ilçesi Yeşilçay köyü girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık ilçesinden Gediz ilçesine seyreden Mehmet Ersöz yönetimindeki 43 FH 123 plakalı otomobil, Yeşilçay köyü girişinde kontrolünü kaybederek şarampole kaydı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Ersöz yaralandı.

Yaralı Ersöz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hisarcık Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.