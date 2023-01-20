Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, ilçe ye bağlı Eskigediz beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgisye göre, V.C. idaresindeki 43 AEF 802 plakalı araç ile U dönüşü yaptığı esnada arkasından gelen K.Ş. idaresindeki 43 LL 255 plakalı araç ile çarpışması sonucu çift taraflı kaza meyda geldi. Kazada K.Ş. yaralandı.

kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan yaralı K.Ş. ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alindı.