İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde ambulansla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ambulansla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, Gediz ilçesi Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. idaresindeki 43 ST 588 plakalı hasta taşıyan ambulansla S.K. yönetimindeki 32 EL 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanı Ö.K., ambulans şoförü Ö.Y., ambulansta hasta olarak bulunan H.B. yaralanırken, 32 EL 883 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.M. ağır aralandı. Kazanın ardından olay mahalline giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.