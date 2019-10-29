Gediz'de trafik kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 10.kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Karayolları 145. Şube Şefliği'ne bağlı 16 U 7409 plakalı resmi araç Yaylaköy yakınlarındaki lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası araçta bulunan araç sürücüsü Seyfettin K., Ahmet Ö., Ahmet D., Tecelli K. Kendi çabalarıyla araçtan çıkarak sağlık ekipleri ve jandarmadan yardım istediler.

Yaralılar, kaza mahalline giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.