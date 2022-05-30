İhlas Haber Ajansı

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Gediz'de trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kumtaş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Ö. (26) idaresindeki 43 FA 055 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, beton bloğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını direksiyona çarpan Selim Ö. ile araçta bulunan B.Ş. ve B.F. hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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