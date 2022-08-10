Gediz'de trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Gediz Muratdağı yolu 9.kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cafer Güneş(57) yönetimindeki 43 SL 167 plakalı otomobili ile Gediz istikametine seyir halindeyken Gümele yol ayrımında Mehmet Emin Söyler'in(47) kullandığı 64 NC 167 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri Cafer G. İle Mehmet Emin S. Hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanırken, 43 SL 167 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Yıldız Nur Güneş Ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.