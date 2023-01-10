Gediz'de trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Eskigediz Beldesi mezarlığı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Gediz istikametine gitmekte olan H.K. idaresindeki 16 BUR 23 plakalı otomobil Gediz Mezarlığı önünde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta yolcu olarak bulunan H.Y.V., Ö.F.Y. ve H.H. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.