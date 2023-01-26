Gediz'de trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz - Uşak karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 43 ABE 588 plakalı aracı ile Uşak istikametine seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu Gediz Sanayi Sitesi Demiray Kavşağı olarak bilinen mevkide bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü M.P., H.P. ve K.P. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı. Yaralılar daha sonra Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.