İhlas Haber Ajansı

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Gediz'de trafik kazasında faciadan dönüldü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında büyük bir faciadan dönüldü.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında büyük bir faciadan dönüldü.


Kaza, Gediz-Kütahya karayolu birinci kilometrede meydana geldi.


Gediz istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan Ahmet Anıl Erkut'un kullandığı 43 ACY 941 plakalı açık kasa kamyon sürücünün bir anlık dikkatsizliği nedeniyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarak yol kenarında bulunan Mehmet ve Elmas Akgönül çiftinin bahçesine yuvarlandı.


Kazanın ardından ihbar edilmesiyle kaza mahallini çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Ahmet Anıl Erkut herhangi bir yara almazken, kendi imkanları ile kamyondan çıktı. Kaza sonrası araçta ve evde maddi hasar oluştu.

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