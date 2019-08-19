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Gediz'de traktör kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 23 yaşındaki genç, kullandığı traktorün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 23 yaşındaki genç, kullandığı traktorün altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, Gediz ilçesi Arıca köyü, Deliağa Mahallesi ormanlık kesim alanında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda müsadeli kesim yapan Selim Kazan kullandığı traktörün kontrolünü kaybederek takla attı ve traktörün altında kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılan Selim Kazan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Selim Kazan'ın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(YD-EFE)

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