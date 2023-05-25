Gediz'de 'Türkiye yüzyılı muhtarlar buluşması'

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, 6 İlçenin Mahalle ve Köy Muhtarları ile bir araya geldi.

Düzenlenen muhtarlarla buluşma programına, AK Parti Kütahya Milletvekillerinin yanı sıra Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 6 ilçenin AK Parti ilçe başkanları MHP Gediz İlçe Başkanı Necdet Akel ve 6 ilçeden 310 mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Türkiye Yüzyılı buluşmaları çerçevesinde birlik ve beraberliğin öneminin belirtildiği buluşmada, protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.