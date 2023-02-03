Gediz'de ücretsiz yemek uygulaması hazırlıkları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde başlayacak olan okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti başlayacağının bildirilmesinin ardından Gediz'de hazırlıklar tamamlandı.

Ülke genelinde 5 milyon öğrencinin yararlanacak olduğu uygulama ile ilgili Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, okul öncesi öğrencilerimize haftada 5 gün ücretsiz yemek vermek için hazırlıklarımızı tamamladık dedi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadur, “Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrencilerimiz de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilerimize de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği vereceğiz. Bünyesinde ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler ile yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan gündüzlü öğrencilere imkânları uygun olan okullarda 6 Şubat günü yemek verilecek. Diğer okullarda ise hazırlıklar tamamlanarak en kısa zamanda beslenme verilmesine başlayacağız” diye konuştu.