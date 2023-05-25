Gediz'de üniversite öğrencilerinden vatandaşa deprem çantası eğitimi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde üniversite öğrencileri vatandaşlara deprem çantası hazırlama eğitimi verdi.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterli bölümü öğrencileri Belediye binası önünde standa açarak vatandaşlara deprem çantası hazırlama ve deprem çantasının önemi hakkında bilgiler aktardı.

1970 yılında Gediz'de büyük bir deprem yaşandığına dikkat çeken öğrenciler vatandaşları depreme hazırlıklı olma konusunda uyararak, “Hazırlanmış deprem çantası, deprem anında ve tahliyesinden sonra kişiyi belli bir süre ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek şekilde olmalıdır.

Afet sonra kişiler belli bir süre acil ihtiyaçlara ulaşamayabilir. Bu tür durumlar için deprem çantasında olması gerekenler doğru belirlenerek afet anında kolayca ulaşılabilecek bir yerde olmalıdır” ifadelerini kullandılar.

Üniversiteli öğrenciler çanta hazırlama eğitiminin ardından ev ve iş ortamlarında deprem anında nasıl davranılması gerektiği hakkında da bilgilendirmede bulundular.